Sprawdziliśmy, czy ogrodzenie jest obiektem budowlanym. Jak je wybudować zgodnie z prawem?

Czy ogrodzenie jest obiektem budowlanym?

W celu ustalenia ponad wszelką wątpliwość, czy ogrodzenie jest obiektem budowlanym, należy sięgnąć do ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku i znaleźć definicję takiego obiektu. Art. 3 pkt. 1 ustawy wskazuje, że przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Obiekt wzniesiony jest z użyciem wyrobów budowlanych .

Ogrodzenia włączone są do grupy urządzeń budowlanych. W przepisach definiowane są jako urządzenia techniczne związane z obiektem i zapewniające możliwość użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem. Zalicza się do nich: