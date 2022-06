Sprytny ruch Orlenu. Gigantyczna akcja promocyjna za 30 gr na litrze

Ruszyła promocja na stacjach paliwowych PKN Orlen. Skierowana jest do klientów programu lojalnościowego . Użytkownicy aplikacji VITAY mogą korzystać z promocji już od poniedziałku 27 czerwca, a właściciele kart VITAY będą mieli tę możliwość od 1 lipca. Skąd pomysł na taką akcję akurat teraz? I w jaki sposób Orlenowi udało się obniżyć o cenę paliwa na swoich stacjach, mimo - jak powtarza - bardzo już niskich marż?

Tańsze paliwo tylko dla członków VITAY

Promocja, oprócz zarezerwowania jej dla stałych klientów, posiada dość sztywne ograniczenia . Wprowadzono limit paliwa, na które będzie obowiązywała niższa cena. To 150 litrów miesięcznie. Promocyjna cena jest obniżona o 30 gr na litrze, zatem w miesiącu kierowca zaoszczędzi maksymalnie 45 zł. Twórcy promocji założyli, że będzie można zatankować trzy razy po 50 litrów w ciągu 30 dni.

Skąd Orlen ma na to pieniądze?

O to, skąd PKN Orlen wziął pieniądze na "obniżkę", pytamy eksperta e-petrol Grzegorza Maziaka. Zdaniem analityka na ruch polskiego paliwowego giganta nie miały wpływu spadki cen ropy w ostatnim czasie. Bo nie jest to w sytuacji polskiej firmy kluczowe.

W dniu agresji Rosji na Ukrainę baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W szczytowym momencie wzrostów ceny ropy naftowej stawki w USA dochodziły do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dol. za baryłkę. Obecnie ceny kształtują się w okolicach 115/116 dol.

Marże Orlenu wcale nie taki wysokie?

- Zobaczmy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o strukturę dochodów Orlenu, patrząc na to, co robi z zagranicy, a co robi z Polski. W Polsce ceny są niższe, dlatego że Orlen podejmuje trudne decyzje dotyczące zwiększania zysku za granicą — tak rzecznik rządu Piotr Müller tłumaczył z jednej strony niskie marże i zysk koncernu.