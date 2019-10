Sprzedawał podrobione leki na potencję. Ale podatek i tak zapłaci

Prowadził on legalną działalność handlową, ale w rozliczeniu za 2010 rok wykazał stratę. To zainteresowało fiskusa, który postanowił dokładniej przyjrzeć się rozliczeniom jego i jego żony.

Okazało się, że mężczyzna dorabia na boku i handluje również w internecie podrabianymi lub niedopuszczonymi do obrotu lekami na potencję. Mimo że nielegalnie, to skarbówka upomniała się o podatek od tej sprzedaży.

To jednak nie przeszkadzało skarbówce, która stwierdziła, że co prawda leki były podrobione i sprzedawane wbrew prawu, ale co do zasady były produktami leczniczymi. Więc gdyby dochowano wszelkich standardów, to mogłaby to być legalna działalność.