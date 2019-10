Boris Johnson wstrzymuje prace nad ustawą ws. wyjścia z Unii. Jest reakcja Tuska

Donald Tusk będzie rekomendować przywódcom UE zgodę na kolejne odroczenie Brexitu, czyli do 31 stycznia. Zaznacza że może się to odbyć bez konieczności zwoływania szczytu, w pisemnej procedurze.

Jak już informowaliśmy, za dalszą pracą nad umową Johnsona opowiedziało się 329 posłów, przeciw niej było 299. Jak wskazuje UK Politics, drugie czytania dla umowy Johnsona to dopiero początek. Nie wszyscy popierający deal dziś, poprą go w tej formie na kolejnych etapach legislacyjnych. To jednak pierwszy sukces premiera po serii porażek.