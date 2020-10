Sprzedaż detaliczna odbiła we wrześniu. GUS podał dane

W środę poznaliśmy kolejne dane z krajowej gospodarki za wrzesień. We wtorek wysoko poprzeczkę zawiesiła produkcja przemysłowa, która zaskoczyła na plus .

Wrzesień był kolejnym miesiącem po lipcu i sierpniu, w którym odczyt był na plusie. Wcześniej (od marca do czerwca) odczyty były ujemne, gdyż po wprowadzeniu lockdownu Polacy mocno ograniczali zakupy. Które kategorie produktów odnotowały największy wzrost sprzedaży we wrześniu?

- Sierpień był miesiącem niepewności co do tego, czy nauka w szkołach rozpocznie się w trybie stacjonarnym, stąd i zakupy związane m.in. z pójściem dzieci do szkół były odkładane w czasie. Realizowano je właśnie we wrześniu. Niestety wrzesień, zwłaszcza druga jego połowa, był już także czasem coraz mocniejszego wzrostu zachorowań na COVID-19, co pogarszało nastroje konsumentów - ocenia Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.