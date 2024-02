Sprzedaż detaliczna. Są pierwsze dane za 2024 r.

Sprzedaż detaliczna wzrosła w Polsce o 3 proc. rok do roku. Ekonomiści nie spodziewali się aż tak sporego ożywienia. Prognozy ekspertów wskazywały na wzrost na poziomie 1,4 proc. rok do roku.

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2024 r. - dane GUS

W styczniu 2024 r. w porównaniu ze styczniem 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 11,0 proc.). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży "ogółem" zwiększył się w styczniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,3 proc. do 8,8 proc.. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: "tekstylia, odzież, obuwie" (z 21,5 proc. przed rokiem do 27,2 proc.), "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 22,9 proc. do 26,3 proc.). Udział jednostek zaklasyfikowanych do grupy "meble, rtv, agd" nie uległ zmianie i wyniósł 18,7 proc. - czytamy w komunikacie GUS.