"Sprzedaż poniżej wartości". NIK wyprowadza cios w fuzję Orlenu i Lotosu

giezzz 11 min. temu

Duda powinien od PiS-u dostać wykaz osób, którzy podlegają ułaskawieniu i jak tylko pojawi się zarzut to od razu będzie ułaskawić !! W ten sposób to oni sami będą donosić na siebie do prokuratury aby dostać ułaskawienie jeszcze w tej kadencji prezydenta. W ten sposób uwolni się komisje sejmowe od mozolnych przesłuchań a sądy od pracy !!