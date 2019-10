Średnia krajowa, jaka jest naprawdę? Dużo niższa niż podaje GUS

My postanowiliśmy to zrobić, tj. wyciągnęliśmy średnią, ważoną liczbą pracowników. I mamy. Prawdziwa przeciętna płaca wynosi około 4,45 tys. zł brutto, czyli 3 tys. 220 zł na rękę.

To wynik zbliżony do wyników ankiety, którą za pośrednictwem Ariadny przeprowadziliśmy pod koniec kwietnia. Przypomnijmy, 60 proc. ankietowanych stwierdziło, że prawdziwe zarobki w gospodarce są między 3 a 4 tys. zł brutto.

Ponad 5 tys. Gdzie się tyle zarabia?

5,08 tys. zł brutto miesięcznie - tyle ma wynosić przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu, podał niedawno GUS. Wszystko pięknie, ale chodzi tu tylko o przedsiębiorstwa z minimum 10 pracownikami. Takie firmy zatrudniają łącznie 6,4 mln osób. Na 16,5 mln wszystkich pracujących w gospodarce.

To tylko wycinek prawdziwej sytuacji w Polsce, uzyskany przez GUS na bazie sprawozdań firm, które mają obowiązek przesyłać dane do urzędu. Drugim wycinkiem są dane sfery budżetowej. Tu na koniec czerwca zatrudnionych było 1,6 mln osób, zarabiających średnio 4,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Dane dla firm z minimum 10 pracownikami prezentowane są co miesiąc, a dla sfery budżetowej i branży finansowej raz na kwartał. W miarę regularnie dostajemy więc dane o płacach 8,24 mln osób, czyli… połowy zatrudnionych w gospodarce. I to tych wyżej wynagradzanych.

Jakie są prawdziwe płace?

O tym, jakie są rzeczywiste wynagrodzenia w Polsce dowiadujemy się w GUS zaledwie co dwa lata. Ostatnie dostępne badanie pensji ogółu społeczeństwa pochodzi z listopada 2017 roku, a raport powstał na bazie danych z października 2016. Innymi słowy, za mniej więcej miesiąc powinniśmy poznać precyzyjne dane oparte na danych z października 2018. Będzie tam zarówno mediana, czyli środkowa (nie mylić z średnią) pensja, jak i dominanta, czyli najczęściej występująca pensja. Nam musi chwilowo wystarczyć tylko średnia.

We wrześniu ukazał się raport, prezentujący dane z firm najmniejszych, tych z maksimum 10 pracownikami. Zatrudniają łącznie 4,3 mln ludzi i płacą marnie. Średnio 3,2 tys. zł brutto miesięcznie. To uzupełnia obraz polskiego pracownika. Jeśli uwzględnić te dane, to mamy już informacje o zarobkach 12,52 mln pracowników z ogólnej liczby 16,46 mln.