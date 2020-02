Stare długi. Kiedy przedawniają się mandaty i inne zaległe płatności

Jeszcze do niedawna nagminnie zdarzało się, że ludzie byli wzywani do zapłaty jakichś rachunków sprzed nawet dziesięciu lat. Wielu wątpiło, czy aby na pewno zalegają z płatnością, ale po tylu latach nie mogli znaleźć dowodu zapłaty. W lipcu 2018 r. wzywanie do zapłaty starych długów się skończyło.

Podziel się Dodaj komentarz