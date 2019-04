Strajk nauczycieli. Prezydent Duda ma propozycję: 50 proc. koszty uzyskania przychodu

- Zaproponowałem minister finansów Teresie Czerwińskiej, żeby koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie, jak w przypadku nauczycieli akademickich i twórców - powiedział Andrzej Duda. - Solidny nauczyciel to twórca. Musi się przygotować, musi przygotować dla uczniów propozycje programową, to jest jego inwencja twórcza. To on ma wymyślić, żeby ta lekcja była ciekawa.