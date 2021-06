Strategia Demograficzna 2040. WEI: Niekompletna, nie pomoże

YPOZ 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Jak zwykle najpierw niszczymy rodziny a system kapitalistyczny- zachodni zrobił to idealnie. Teraz próbują to odbudować. To tak jak z naszą ekologią. Zasraliśmy całą kulę ziemską teraz próbujemy zbierać "papierki"- ZBIERAMY KONSEKWENCJE JAKO LUDZKOŚĆ za nieposzanowanie praw człowieka i środowiska. Niewolnicy nie chcą się rozmnażać !!! . Człowiek nie będzie rodził w niewoli jak i ekonomicznej tak i zaborczej !!! Do tworzenia rodziny jest potrzebne zdrowie , wolność, zadowolenie z życia.