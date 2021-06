Wakacje w Chorwacji. Znakomite wiadomości dla Polaków

Ze względu na to, że cały obszar Polski znajduje się na zielonej liście ECDC, polscy turyści mogą wjeżdżać do Chorwacji na warunkach obowiązujących przed pandemią, czyli bez testów i kwarantanny - poinformował w piątek chorwacki ośrodek informacji turystycznej.

W zamieszczonym na Facebooku komunikacie w języku polskim Chorwacka Wspólnota Turystyczna wyraźnie zaznacza, że wjazd bez dodatkowych obostrzeń jest możliwy tylko dla osób, które przybywają do Chorwacji bezpośrednio z krajów lub regionów, które są umieszczone na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Jeżeli osoby jadące do Chorwacji z krajów z zielonej listy po drodze będą musiały przejechać przez kraj/region, który nie jest na niej umieszczony, na granicy będzie trzeba udowodnić, że przejeżdżało się przez nie tylko tranzytem - czytamy na stronie chorwackiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Osoby przybywające do Chorwacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale z terenów, które nie są wpisane na zieloną listę ECDC, muszą przedstawić negatywny wynik testu antygenowego nie starszego niż sprzed 48 godz. lub PCR wykonanego najwcześniej 72 godz. przed przybyciem.

Zamiast badania można okazać świadectwo szczepień przeciw Covid-19 lub test potwierdzający przebycie infekcji. Bez żadnych zaświadczeń i testów granicę mogą przekroczyć dzieci do 12 lat towarzyszące rodzicom spełniającym warunki wjazdu. Chorwacja, podobnie jak Polska, używa już systemu Unijnego Certyfikatu Covid, który ułatwia przedstawianie zaświadczeń.

Chorwacja nie należy do strefy Schengen, na granicy należy więc okazać ważny paszport lub dowód osobisty. Przy wjeździe trzeba także wypełnić formularz lokalizacyjny; można to zrobić wcześniej online, co ułatwi procedurę graniczną.