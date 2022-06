Strategia marketingowa – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Strategia marketingowa – co to takiego?

Zanim przedsiębiorca przejdzie do opracowania strategii marketingowej, powinien dobrze zrozumieć jej podstawy i wiedzieć, czym ona jest. Definicja wskazuje, że w takim przypadku masz do czynienia z zespołem określonych zasad postępowania oraz realizacji działań, których może się podjąć dane przedsiębiorstwo, by prowadzić efektywną, konkurencyjną działalność, a przy tym dążyć do maksymalizacji zysku.