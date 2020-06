Straż gminna z nowymi uprawnieniami. Skontrolują kierowców w strefach czystego powietrza

MSWiA chce, by strażnicy gminni zyskali prawo do nakładania mandatów za wykroczenia popełniane w strefach czystego transportu. To obszary gmin, po których mogą się poruszać wyłącznie przyjazne środowisku samochody.

