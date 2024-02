Strefa euro i inne kraje UE w stagnacji. Są nowe dane o PKB

PKB strefy euro (wyrównane sezonowo) wzrosło w czwartym kwartale 2023 roku o 0,1 proc. rok do roku - wynika z danych Eurostatu. Co jest wynikiem symbolicznym po zerowym odczycie w kwartale poprzednim. I zgodnym z przewidywaniami. Wynik kwartalny jest rozczarowujący, bo gospodarka strefy euro nie urosła w ogóle. Eksperci spodziewali się co prawda odczytu na zerowym poziomie, ale nowe dane w odniesieniu do poprzedniego odczytu (-0,1 proc.) wcale nie jest pocieszające.