Są dane o polskiej gospodarce za ostatni kwartał 2023 roku. Tak rosło PKB

Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2023 r. wzrósł o 1,0 proc. rok do roku. Kwartał do kwartału to 0 proc. - informuje Główny Urząd Statystyczny. "Dołek z końca 2022 r. jest nieco płytszy, ożywienie nieco wolniejsze" - piszą w komentarzu do danych analitycy banku Pekao.