Style zarządzania zespołem – jak zarządzać ludźmi?

Czym są style kierowania w firmie?

Trzy style wg Lewina-Lipitta-White'a

Biorąc pod uwagę zadania, które realizuje kierownik zespołu, czyli charakter jego działań menadżerskich, naukowcy Lewin, Lipitt i White wyodrębnili trzy różne, podstawowe style kierowania:

styl demokratyczny,

styl liberalny,

styl autokratyczny.

W przypadku stylu demokratycznego dokładnie tak jak w ustroju demokratycznego kraju kierownik określa pewne ramy wykonywania pracy przez podwładnych. Wskazuje cele do osiągnięcia, ale zatrudnieni mogą sami decydować, jak będą do nich dążyć. To do kadry pracowniczej należy podział zadań pomiędzy konkretne osoby, biorąc pod uwagę ich indywidualne zdolności i kompetencje. Kierownik stosujący styl demokratyczny zarządzania ludźmi prezentuje duży poziom zaufania do pracowników.