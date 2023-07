Sukces Polski. Po raz pierwszy zyska na budżecie globalnej organizacji

"Ten sukces potwierdza sprawność polskiego biznesu i otwiera szerzej organizację dla polskich przedstawicieli wielu branż" – dodał. Przypomnijmy, że bycie beneficjentem netto budżetu ONZ to efekt tego, iż polskie firmy w wyniku udziału w przetargach ONZ uzyskały zamówienia na ok. 72 mln dol., podczas gdy składka do budżetu wyniosła ok. 40 mln dol.