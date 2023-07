Szantaż Putina może nie zadziałać. Tak świat reaguje na groźby Rosji ws. eksportu zbóż

Koniec umowy zbożowej

- Wybuch wojny w Ukrainie miał ogromny wpływ na to, co działo się z cenami żywności na świecie, w szczególności zbóż i roślin oleistych. Teraz jesteśmy jednak w sytuacji, kiedy ten wpływ wojny jest coraz mniejszy. Jak źle by to nie zabrzmiało, rynek już przyzwyczaił się do tego, że wojna jest – mówi, cytowany przez "Rzeczpospolitą" Piotr Domagała, dyrektor ds. rynku agro w Santander Leasing.