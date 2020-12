gospodarka Mateusz Ratajczak 53 minuty temu

Szczepienia już w przyszłym roku. NFZ szuka chętnych do prowadzenia punktów szczepień

Jak wynika z informacji money.pl, do Narodowego Funduszu Zdrowia zgłosiło się 500 miejsc, które chcą szczepić Polaków przeciwko koronawirusowi. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego chciałby, by takich miejsc było w całym kraju około 8 tys. NFZ czeka na chętnych do końca tygodnia.

