Szczepienia na COVID-19. Co z pracownikami ze Wschodu?

Dostęp do szczepionki wciąż jest bardzo ograniczony. Pracownicy ze Wschodu mają problem, aby zaszczepić się u siebie w kraju. Z kolei w Polsce taką możliwość będą mieli jedyni ci, którzy mają zalegalizowany dłuższy pobyt na terenie Polski.

Jak wskazuje dziennik, to istotny problem dla zatrudniających ich pracodawców. W niektórych województwach bowiem na wyrobienie karty pobytu czeka się nawet 12 miesięcy.

Inna kwestia to spora grupa pracowników z Ukrainy przebywa tu na podstawie tzw. procedury uproszczonej. A tych program szczepień nie obejmuje.

Potwierdza to w rozmowie z "Rz" Krzysztof Inglot, prezes firmy Personnel Service i zaznacza, że ci pracownicy są przecież równie narażeni na koronawirusa. Proponuje, by każdy legalnie przebywający w Polsce i zgłoszony do ZUS cudzoziemiec mógł się zaszczepić za darmo.