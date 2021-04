Szczepienia. Tak Polska wypada na tle Europy. Wielka Brytania już luzuje obostrzenia

Szczepienia w Europie można porównać do kolarstwa. Jest grupa uciekająca, peleton i kilku kolarzy, który nie wytrzymali tempa i tracą dystans do głównej grupy.

Dalej mamy peleton, który obejmuje miejsca od 5. do 29., w tym Polskę na wspomnianej 19. pozycji. W zależności od dostaw szczepionek w tej części stawki wszystko może zmieniać się bardzo dynamicznie. Islandia na miejscu 5. zbliża się do 20 proc. wyszczepienia swoich obywateli, a Niderlandom na 29., pozycji brakuje do tego celu nieco ponad 6 pkt. proc.

Wakacje w Bułgarii czy Chorwacji zagrożone?

W kontekście tych dwóch krajów pojawia się zatem wątpliwość, czy do miesięcy wakacyjnych zdążą wszczepić większą część mieszkańców, by pobyt tam był stosunkowo bezpieczny, a granice otwarte. Nikt oczywiście nie odpowie nam teraz na to pytanie, ale planujący wakacje powinni mieć to z tyłu głowy.