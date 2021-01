Szczepienia przeciwko COVID-19. "Przy takim chaosie zaszczepimy Polaków za 4 lata"

Rozmowy z dyrektorami przychodni nie są teraz łatwe. Wszyscy żyją od marca w dużym stresie, a teraz jest jeszcze gorzej. Oczekiwanie na jakiekolwiek informacje tylko pogarsza sprawę.

Pierwszą dostali we wtorek 12 stycznia po 15. W mailu "Ważny komunikat z CeZ (Centrum e-zdrowia)" przeczytali przypomnienie o konieczności wyrażenia zgody w aplikacji gabinet.gov.pl na przekazanie danych użytkowników na potrzeby nadania dostępu do aplikacji e-Rejestracja, służącej do obsługi procesu szczepień przeciwko COVID-19.

"W związku z rozpoczęciem od 15.01.2021 zapisów na szczepienia, grafiki muszą zostać wprowadzone najpóźniej do 14.01.2021, a od momentu wyrażenia ww. zgody w aplikacji gabinet.gov.pl do momentu nadania dostępu do aplikacji e-Rejestracja upływa ok. 24h. Tym samym, zgody w aplikacji gabinet.gov.pl powinny zostać udzielone najpóźniej do 13.01.2021 do godz. 15". Nie dostali więc dużo czasu.

- To się w głowie nie mieści. Nigdy, a prowadzę przychodnie 20 lat, nie byłam tak zestresowana. Mają nas gdzieś, ale my to dźwigniemy. Boję się o naszych starszych, schorowanych pacjentów. Oni ciągle dzwonią i dopytują. Ale ich los, najwyraźniej władzy nie interesuje - mówi mocno zdenerwowana Katarzyna z Poznania.

Uruchomienie produkcyjne

Jak mówi nasza rozmówczyni, CeZ pisze w mailu dodatkowo o tym, że w środę wieczorem (nie wiadomo, o której) zaplanowano uruchomienie produkcyjne (już dla użytkowników, ale nie dające pewności, że wszystko się uda) aplikacji e-Rejestracji.

- Dają jakieś numery do kontaktu w przypadku problemów, ale już to widzę, jak ktoś odbiera, jak cała Polska zacznie dzwonić. Siedzę na telefonach z informatykami, łapie ludzi po nocach. A to początek chaosu który nas czeka, przecież oprócz tych informacji o starcie systemu rejestracji, nadal nic nie wiemy - dodaje Katarzyna.

Nie inaczej sprawę widzi Andrzej. Zarządza POZ w Krakowie od kilkunastu lat. On również nie jedno już widział. Teraz to jednak co innego.

- Przecież my jesteśmy na mikrobiologicznej wojnie z wirusem. Mam jednak wrażenie, że tylko my medycy zdajemy sobie z tego sprawę. Od 15 stycznia mamy rejestrować do szczepień osoby powyżej 80 roku życia, później od 22 stycznia tych po 70. roku życia, ale kto to wymyślił. Przecież jeżeli spełni się zapowiedź Dworczyka, który podawał te terminy dopiero w środę i dostaniemy 30 szczepionek na tydzień, to ja przecież zawale cały kalendarz tymi grupami do końca roku - krzyczy do słuchawki Andrzej.

Podobno, podobno, podobno

Potem przeprasza, ale nadal zdenerwowany kontynuuje. - Podobno mamy szczepić, ale kiedy? Podobno szczepionkami od Pfizera, które dadzą nam na cały tydzień. Ale przecież nikt nie ma lodówki z temperaturą -80. Niby jak przychodnia ma to kupić. Bez tego te szczepionki będą do niczego. Nie chce "używać słów", ale to jest wariactwo bez trzymanki - mówi Andrzej.

Katarzyna zwraca uwagę na jeszcze inny ważny problem. Oczywiście nie ma na niego oficjalnej odpowiedzi.

- Będziemy szczepić starszych ludzi, ale nie wiemy jak. W znacznej części staruszkowie do nas nie przyjdą. Mamy do nich jechać swoim samochodem? Czy przywozić do przychodni, gdzie jest więcej sprzętu, którego można użyć w przypadku wstrząsu po szczepieniu? To dla nas nie problem, zrobimy to dla naszych pacjentów, ale gdzie jest informacja na ten temat - pyta dyrektorka przychodni.

- NFZ i MZ jednak milczą w tej sprawie. Niech pan teraz powie, co ja mam tym ludziom powiedzieć? Oczywiście, jak pojedziemy do pacjenta, to też weźmiemy ze sobą zestaw przeciwwstrząsowy, ale na Boga powiedzcie nam coś wreszcie - irytuje się Katarzyna.

Przychodnie naszych rozmówców są przygotowane do tego zadania. Placówka Katarzyny dokupiła nawet kolejną linię telefoniczną, która ma służyć tylko do rejestracji i kontaktu ze szczepionymi.

Koniec szczepień za 4 lata?

Lekarze czekają na dyspozycje i zmiany w grafiku. Pielęgniarki też są pod bronią, choć te z Poznania nie były jeszcze szczepione.

- To jest paranoja. Ja i wszyscy moi ludzie czekamy na szczepienie w grupie 0. Dzwonimy do szpitala, który to organizuje, ale już przestali odbierać, bo szczepionek mało i idzie to ślamazarnie. Zaraz się okaże, że niezaszczepieni medycy będą szczepić kolejną grupę. To tylko w Polsce może się zdarzyć - mówi Katarzyna.

O opinie na temat przygotowania przychodni i innych punktów szczepień do pracy poprosiliśmy również dr Jerzego Banacha, specjalistę medycyny morskiej i tropikalnej (w której szczepienia są podstawą) oraz byłego szefa dolnośląskiego Sanepidu.

- Przy takiej organizacji to zaszczepimy wszystkich Polaków za 4 lata i to jak dobrze pójdzie. Rząd tego, mówiąc młodzieżowo, nie ogarnia. Nic nie wiedzą, a zaraz mają szczepić grupę 1. Nie ma "mapy drogowej" tej akcji, nic nie jest przygotowane, rządzi chaos i kolejne konferencje prasowe z których nic nie wynika - mówi Banach.

Epidemia ospy z 1963 dobrym przykładem

Lekarz przypomina epidemię ospy prawdziwej z lipca 1963 r. we Wrocławiu. WHO przewidywała, że epidemia potrwa dwa lata i w jej wyniku zachoruje do 2 tysięcy osób, a umrze 200. Przeciw ospie zaszczepiono wówczas 98 proc. mieszkańców miasta i regionu. Epidemia wygasła po 25 dniach od jej wykrycia.

Zachorowało 99 osób, a zmarło 7 osób, w tym 4 pracowników ochrony zdrowia. W chwilę po tych dramatycznych wydarzeniach, bo w październiku we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Europy. Europejczycy zaufali naszym służbom sanitarnym. Nikt się nie zaraził, a reprezentacja Polski zdobyła srebrny medal.

- Wszystko dlatego, że władza słuchała się epidemiologów. Mieszkałem wtedy w Ostrowie Wielkopolskim. Dowiedziałem się o ospie, podjechałem do punktu szczepień i w kilka minut było po wszystkim. Nikt nie robił dokumentacji, nie produkował papieru, ale w niecały miesiąc było po wszystkim - wspomina dr Jerzy Banach.

"Ludzie nadal będą masowo umierać"

Lekarz radzi rządowi konsultacje z "mądrzejszymi od siebie", by dowiedzieć się, jak to się robi. - Bez tego, ludzie nadal będą masowo umierać. Boję się o nauczycieli, bo przecież szkoły mają ruszyć, a nie wyszczepimy pedagogów do 18 stycznia, a maluchy są doskonałymi nosicielami. Proszę też nie wierzyć w informacje rządowe o liczbie nowych przypadków. To dane są wyssane z palca na potrzeby propagandy - uważa zasmucony Jerzy Banach.

Pytany o nadzieje na przyspieszenie szczepień ekspert odpowiada bez namysłu.

- Na państwo nie ma co liczyć. Dopiero jak szczepionki trafią na wolny rynek do aptek, zaszczepimy się wszyscy. Do mojego Centrum Medycyny Podróży ciągle dzwonią i piszą, kiedy będzie się można szczepić. Głównie młodzi, aktywni ludzie. Oni już wiedzą, że bez zaszczepienia nigdzie nie pojadą turystycznie czy zawodowo.

- Dlatego jestem pewien, że jak wreszcie szczepionkę będzie można kupić, to skończy się ten bałagan. Polacy zrobią to sami, bez tak zwanej, pomocy rządowej. Myślę też, że najpierw będzie można je kupić u Czechów lub Niemców. Zatem znów będziemy jeździć za leczeniem, ale to już smutny standard - podsumowuje dr Banach.

O szczegóły szczepienia grupy pierwszej zapytaliśmy NFZ i MZ. W odpowiedzi otrzymaliśmy zaproszenie na konferencję w KPRM o 15:30, gdzie dostaniemy odpowiedzi na pytania. Tak się jednak nie stało. Podczas konferencji uszczegóławiano tylko to, co już wcześniej zostało powiedziane.

