Szczepienia w galeriach handlowych. Dworczyk: uruchomiliśmy już 8 punktów

- Chcemy, by szczepienia były dostępne wszędzie, galerie są takim miejscem, gdzie spotyka się bardzo dużo osób, gdzie bardzo dużo sposób odwiedza sklepy, kina. Wszystkie punkty, które są w tych galeriach umieszczone, chcemy by przy tej okazji była możliwość zaszczepienia się - powiedział.

Kolejne galerie są teraz rząd zachęcane do udziału w programie. Dworczyk oprócz startu w galeriach, poinformował również o programie szczepień w aptekach. Do tej pory do tego programu zgłosiło się ok. 450 placówek z całej Polski.