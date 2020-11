Szczepionka na koronawirusa. Pfizer gwarantuje 95-proc. skuteczność swojego preparatu

Jak podaje agencja Reuters, Pfizer zapewnił, że preparat opracowany wspólnie z BioNTechem jest skuteczny we wszystkich grupach wiekowych i etnicznych. Po jego zastosowaniu nie wystąpiły żadne efekty uboczne, co - zdaniem koncernu - zapewnia, że substancja może być szeroko stosowana na całym świecie.

Jak podał Pfizer, preparat był dobrze tolerowany przez uczestników badania, a występujące przy jego podaniu skutki uboczne określono jako "w większości łagodne do umiarkowanych" i zaznaczono, że szybko ustępowały.

Koncern dodał, że zebrał już wymagane dwumiesięczne dane dotyczące bezpieczeństwa szczepionki i w ciągu kilku dni złoży wniosek do organu regulującego rynek farmaceutyczny w USA o awaryjne dopuszczenie substancji do użytku. Pfizer i BioNTech chcą też udostępnić wyniki swoich badań klinicznych organom regulacyjnym innych państw, a także recenzowanym czasopismom naukowym.

Pfizer zaczął produkcję szczepionki, jeszcze zanim przekonał się o jej skuteczności, do końca roku ma być gotowych 50 mln dawek, które wystarczą do zaszczepienia 25 mln osób. Firma zapowiada, że do końca 2021 r. będzie w stanie wyprodukować 1,3 mld dawek.