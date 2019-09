Szerokość toru przestaje mieć znaczenie. PKP wdraża innowacyjne rozwiązanie

Podpisana przez PKP umowa obejmuje zakup patentu oraz pełnej dokumentacji wraz z majątkowymi prawami autorskimi do systemu.

POLSUW POZNAŃ, bo tak brzmi jego pełna robocza nazwa, to zestaw kołowy ze zmiennym rozstawem kół. Jest to unowocześniona wersja systemu SUW2000 opracowanego przez Ryszarda Marię Suwalskiego w latach 1992-1998.