Szkoła według Morawickiego. Sławomir Broniarz rozczarowany zapowiedzią z exposé

W exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dodatkowe programy dla szkół. - Wielka modernizacja szkół, co najmniej tysiąc samowystarczalnych energetycznie szkół. Będzie program o wartości 2 mld zł. Polska szkoła będzie odpowiadała na potrzeby teraźniejszości i przyszłości. To pomoce naukowe, wsparcie modernizacji - zapowiedział.

- Kto za to zapłaci? Bo jeśli samorządy, to niech one się wypowiadają. Tyle że solą polskiej szkoły nie są ogniwa fotowoltaiczne ani termomodernizacja, ale nauczyciele – więc inwestujmy w nauczycieli.