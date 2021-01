Szukają skarbów. Ale nawet jeśli trafią na gigantyczny, mogą nie dostać za niego złamanego grosza

Nagroda albo dyplom

Poszukiwanie zabytków jest w Polsce usankcjonowane prawnie. Można robić to tylko za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków, a każde znalezisko należy oddać, bo jest własnością Skarbu Państwa. Dlatego ich poszukiwaniami zajmują się pasjonaci, bo o zarobku raczej nie może być mowy.

- Jest pewien śmieszny paradoks, bo jak nie mamy intencji poszukiwań i nie mamy zgody na poszukiwania, a znajdziemy przez przypadek skarb, to może nam zostać przyznana nagroda pieniężna od wojewódzkiego konserwatora zabytków. A jeżeli mamy intencję poszukiwań, a nie mamy zgody, to grozi 2 lata pozbawienia wolności. Dlatego często w artykułach w prasie czytamy, że ktoś np. wywrócił się na rowerze i ręką trafił w skarb albo ktoś szukał w lesie robaków na ryby i znalazł skarb - mówi ze śmiechem Odyn.

W Polsce nagrody za znaleziska są symboliczne. Od 2013 do 2019 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało na nie nieco ponad 650 tys. zł. Najwięcej w 2015 roku - 202 tys. zł i w 2017 roku - 190,5 tys. zł.

Obowiązujące prawo nie jest w Polsce najlepsze. Jak podkreśla Michał Młotek, nie wszyscy przestrzegają przepisów, przez co wiele znalezisk nie zostaje zgłoszonych. - W Polsce mamy dość restrykcyjne prawo, które nakłada na poszukiwaczy wiele obowiązków. Nie wszyscy chcą się temu prawu w całości podporządkować, co nie oznacza, że w takich poszukiwaczach nie ma pasji. Obecnie Polski Związek Eksploratorów, będący reprezentacją dużej części środowiska poszukiwaczy, jest zaangażowany w zmianę prawa. Sprawy idą w dobrym kierunku. Wszystkim zależy, by ucywilizować w Polsce naszą pasję – mówi Michał Młotek.