Szykują rewolucję w TVP. Bez abonamentu, z mniejszą liczbą kanałów i reklam

W ubiegłym tygodniu "Presserwis" informował, że Telewizja Polska wstrzymała płatności za faktury powyżej 25 tys. zł brutto. . Powodem ma być trudna sytuacja finansowa spółki. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wpływy z abonamentu, zamiast na konto TVP chce przelewać do depozytu sądowego.

Zmiany w TVP

- To pewien mechanizm finansowania z budżetu państwa, a nie coroczna dotacja wzorem wielu państw europejskich. Jest to minimalny procent od PKB. Tak, aby media publiczne posiadały pewne środki gwarantowane nie corocznie, tylko w długiej perspektywie - mówi w rozmowie z branżowym serwisem Bogdan Zdrojewski.

- Chodzi mi o symboliczną opłatę pobieraną automatycznie od każdego, w wysokości na przykład 9 złotych. Podkreślam jednak, że to jest jeden z pomysłów - mówił nam wówczas polityk KO.

Bogdan Zdrojewski w rozmowie z serwisem mówi także, że rząd będzie chciał przygotować projekt ustawy najpóźniej do końca września. Jeżeli prezydent podpisałby ustawę, to zmiany mogłyby obowiązywać już od 2025 roku.

TVP bez pieniędzy

Pieniądze pochodzące z opłat abonamentowych trafią do depozytu sądowego . Podjąć będą mogły je jedynie osoby, które będą zgodnie z prawem uznane za reprezentantów spółki - głosi uchwała przyjęta w środę przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji .

Wcześniej Daniel Gorgosz, likwidator TVP w likwidacji, wezwał przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego do zapłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania kwoty w wysokości ponad 38 mln zł tytułem "wpływów z opłat abonamentowych , które powinny zostać przekazane TVP SA w likwidacji w dniach 11 i 22 stycznia 2024 r., zgodnie z harmonogramem przekazanym spółce przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji".

"W związku z powyższym, wszelkie wystąpienia z żądaniami nie mają podstawy prawnej, a dodatkowo pochodzą od osób nieuprawnionych" - podała rada decydując, że pieniędzy nie przekaże, bo postawienie mediów publicznych w stan likwidacji przez ministra kultury uważa za nielegalne. Pieniądze trafią do depozytu sądowego i to sądy mają zdecydować, co dalej.