Tak ma działać gazowy system osłonowy. Firmy w większości same go opłacą

Gospodarstwa domowe i podmioty wrażliwe w przyszłym roku za gaz mają płacić tyle samo, co w trwającym. W zamian firmy sprzedające surowiec będą mogły liczyć na rekompensaty. Jednak przeznaczony na ten cel fundusz sfinansują sobie w większości same, a przynajmniej na to liczy rząd – pisze "Dziennik Gazeta Prawna".