Tani kredyt podbije ceny mieszkań? Jest odpowiedź ministra

Polska jest krajem przyszłościowym. Dobrze się rozwijającym (ponieważ Polacy chcą się bogacić - nie jest to zasługa działań rządu) i dlatego ceny mieszkań będą rosnąć. Polska stała się modnym krajem wśród inwestorów zagranicznych. Wysokie ceny nieruchomości, to znak, że weszliśmy do grona europejskiego topu. Niestety, osoby urodzone po 89 roku mogą zapomnieć o jakiejkolwiek nieruchomości na własność. Po prostu stanie się to niemożliwe z przyczyn finansowych.