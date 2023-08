"Tanie wypełniacze" i wysoka cena. Byli pracownicy McDonald’s ujawniają prawdę o nuggetsach

- Wyjątkową cechą Chicken McNuggets jest to, z czego są zrobione, czyli z mięsa kurczaka. Tymczasem tak nie jest. To jedynie bardzo prosta sztuczka z branży marketingu i komunikacji - wyjaśnia były pracownik PR McDonald's , cytowany przez twórców filmu dokumentalnego stacji ZDF.

Nuggetsy z McDonald's. Ile zawierają mięsa?

Tak drożeje jedzenie w McDonald's

Spółka podaje, że cena mięsa wołowego była, w porównaniu z rokiem 2021, wyższa o ok. 44 proc., mięsa drobiowego oraz sera o ok. 27 proc., bułek o ok. 30 proc. i frytek o ok. 44 proc. Ogółem, średni wzrost kosztów w 2022 r. wyniósł około 24,6 proc. - czytamy w dlahandlu.pl.