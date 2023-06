Tańsze rachunki za prąd. Trzeba złożyć wniosek. Zostało mało czasu

Polak 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

155cm czystej nienawiści i obłudy, Jarosław Kaczyński wice premier, zasiadający po prawicy premiera Mateusza Morawieckiego. Oto jedyni odpowiedzialni za obecną drożyznę w kraju, sianie propagandy, skłócanie ze sobą narodu, narażanie nas na utratę zdrowia i życia, kolosalne podwyżki rachunków i obciążeń na przedsiębiorcach, wyprzedawanie majątku publicznego i uwłaszczanie się na nim, grabież pieniędzy publicznych przez nadmierną emisję pieniędzy w formie kredytów i tym samym znaczący spadek wartości złotówki. "Nadrukowane" zostało od 2014 roku w ujęciu cyfrowym +97% więcej pieniądza niż było wtedy, tym samym realna skumulowana inflacja każdej naszej złotówki oszczędności to już nie 1 zł tylko 50 groszy. Zaś 500+ to ledwie 250 złotych. Pisiorki sprzedaliście nas za marne 250 złotych, które przepijacie w tydzień na piwo i papierosy. Ten kraj to patologia, musimy to powstrzymać, idźcie na wybory i wygońcie PiS od koryta raz na zawsze. W sile jedność!