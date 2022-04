Komu przysługuje karta dużej rodziny i co można dzięki niej zyskać?

Czym jest karta dużej rodziny?

Karta dużej rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień przyznawanych rodzinom wielodzietnym. Rabaty te obowiązywać mogą w różnych instytucjach publicznych, w tym kulturalnych, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych. System wspiera i premiuje rodziny wielodzietne, ułatwiając ich członkom dostęp do różnych dóbr i usług.

Jakie przywileje daje karta dużej rodziny?

Karta gwarantuje dostęp do ustawowych zniżek, na przykład:

Kto może się ubiegać o kartę dużej rodziny?

Wiesz już, co gwarantuje karta dużej rodziny. Komu przysługuje zaś taki przywilej? Prawo do jej posiadania mają wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Chodzi nie tylko o biologiczną matkę lub ojca, ale również rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.