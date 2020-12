Tarcza 6.0. Jest podpis prezydenta

Pomoc trafi do firm z ok. 40 branż. Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w ustawie, to zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł.