Tarcza antykryzysowa z rozwiązaniami dla samorządów. Dostaną więcej pieniędzy z podatków

Z założeń nowej tarczy, do której dotarli dziennikarze RMF FM wynika, że zwiększony ma zostać udział powiatów w dochodach z gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Dzisiaj do powiatów trafia 25 procent dochodów z tego tytułu. Po zmianach ma to być 50 procent - i w sumie ma to przynieść powiatom około 400 milionów złotych.