Tarcza PFR 2.0 nie dla każdego. "W naszej branży większość osób ma działalność. To nas wyklucza"

13 mld zł to środki, które nie mieszczą się w głowie "przeciętnego Kowalskiego". Właśnie tyle Polski Fundusz Rozwoju chce przekazać przedsiębiorcom w ramach tarczy finansowej 2.0, aby pomóc im przetrwać kryzys i zachować miejsca pracy. Sposób wypłaty środków ma być podobny, jak w pierwszej odsłonie programu. Nabór ma potrwać do 28 lutego.

Według szacunków rządu tylko w styczniu kilkadziesiąt tysięcy firm skorzysta z pomocy w ramach tarczy finansowej 2.0. Obsługujący tarczę Polski Fundusz Rozwoju nie ukrywa, że jest to wsparcie celowe. - Ta pomoc głównie służy temu, by utrzymać działalność firm, więc utrzymać zatrudnienie. Jeśli zaś chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa to takiego warunku wprost nie ma, mówimy o rekompensacie strat, ale ponieważ pokrywamy w ten sposób koszty działania firmy, to liczmy na to, że te firmy nie będą miały motywacji, żeby zwalniać - mówił w programie "Money. To się liczy" prezes PFR Paweł Borys.