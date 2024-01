Chiny grożą. Pojawił się nowy punkt zapalny na mapie świata

13 stycznia na Tajwanie odbędą się wybory prezydenckie. Analitycy XTB w swoim komentarzu podkreślają, że chociaż sondaże wskazują na prawdopodobne utrzymanie obecnego statusu quo, wynik głosowania może wywołać reakcję ze strony Chin.

Wskazują na niedawną wypowiedź chińskiego przywódcy. Jak relacjonuje NBC News, Xi Jinping miał stwierdzić, że nadchodzące wybory to "wybory między pokojem, a wojną". Joe Biden miał z kolei usłyszeć, że Chiny przyłączą do swojego kraju Tajwan - decyzja w tej sprawie miała już zostać podjęta. Nie wyznaczono jedynie terminu.

Tajwan kluczem do światowej gospodarki

Tymczasem Tajwan, jak zauważają analitycy XTB, jest kluczowy dla globalnej i chińskiej gospodarki? Co mogą oznaczać wygrane poszczególnych kandydatów? Czy Chiny zdecydują się na bardziej radykalne działania?

Tajwan jest największym na świecie producentem półprzewodników, "dlatego jakiekolwiek działania wojenne na Tajwanie doprowadziłyby do kryzysu technologicznego, który prawdopodobnie wpłynąłby na totalną zapaść gospodarczą na całym świecie" - piszą analitycy.

Jak podkreślająTaiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) jest największym wytwórcą półprzewodników. "Według danych prezentowanych przez TrendForce, TSMC osiągnął udział w rynku półprzewodników na poziomie niemal 58 proc., co jest dalszym wzrostem w porównaniu do poprzednich kwartałów. Na drugim miejscu plasuje się Samsung z udziałem zaledwie 12,4 proc." - wyliczają.

TSMC nie produkuje tylko dla takich spółek jak Apple, ale również dla innych graczy w sektorze chipów takich jak AMD czy Nvidia. Trudno nazwać te spółki konkurencyjnymi w stosunku do siebie, a działają one raczej na poziomie partnerskim. Chociaż TSMC jest kluczowym dostawcą chipów do Chin, to działania zbrojne na wyspie mogłyby doprowadzić do totalnego kryzysu technologicznego we wszystkich rejonach świata - czytamy w komentarzu.

Analitycy podkreślają, że z Tajwanem związanych jest wiele firm technologicznych takich jak Acer, Asus oraz Foxconn, czyli inni znani producenci elektroniki.

Kto może przejąć władzę na Tajwanie

W wyborach prezydenckich startuje obecny wiceprezydent Lai Ching-te z partii DPP. Obecna prezydent Tsai Ing-wen już dwukrotnie piastowała swój urząd od 2016 roku i ten okres uznawany jest za mocne zaostrzenie stosunków między Chinami i Tajwanem. Wybór Lai Ching-te może wskazywać na utrzymanie lub nawet pogorszenie obecnego statusu. DPP podkreśla, że dzięki jej rządom, kraj umocnił swoją autonomię i bezpieczeństwo poprzez bliższe stosunki z krajami takimi jak Stany Zjednoczone i inne podobne demokracje - zauważają analitycy.

Podkreślają też, że drugim kandydatem szeregując pod względem poparcia jest Ko Wen-je, członek partii TPP (Tajwańskiej Partii Ludowej). Jest on byłym burmistrzem Tajpej, a kolejnym burmistrz Tajpej, głównej partii opozycyjnej Kuomintang, Hou Yu-ih. "Kandydat ten to również były szef policji i prowadzi swoją kampanię, strasząc możliwą wojną. Kuomintang to również partia wywodząca się z kontynentalnych Chin, roszcząca sobie prawa do władzy nad całym państwem" - czytamy w komentarzu.

Warto wspomnieć, że każdy z kandydatów wspiera utrzymanie obecnego statusu i brak deklaracji niepodległości, co mogłoby się spotkać z reakcją Chin. Chiny jednocześnie stosują jednak dezinformację, która ma nakłonić społeczeństwo do głosowania na partie mniej antychińskie jak KMT i TPP - czytamyw komentarzu XTB.

Najnowszy sondaż ETtoday daje 38,9 proc.kandydatowi DPP, Lai Ching-te, który prowadzi od początku kampanii wyborczej. Drugi na liście różni się pod względem sondaży, ale ten sam z ETtoday daje kandydatowi KMT Hou Yu-ih poparcie na poziomie 35,8 proc. Ko Wen-je cieszy się poparciem na poziomie 22,4 proc

Wybory na Tajwanie różnią się od tyh przeprowadzanych w Polsce czy USA. Wygrywa ten, który uzyska największą liczbę głosów w jedynej pierwszej turze, co oznacza, że nie trzeba mieć 50 proc. głosów.

"Zbliża się moment zjednoczenia"

Według analityków XTB po wyborach może dojść do eskalacji napięcia. Nie można wykluczyć, że w przypadku kontynuacji władz DPP Chiny zdecydują się na jeszcze częstsze ćwiczenia wojskowe w okolicach Cieśniny Tajwańskiej, czy to naruszając przestrzeń powietrzną Tajwanu.

Xi Jing Ping zapowiedział, że zbliża się moment zjednoczenia, choć nie wskazał na żadne konkretne działania. Warto podkreślić, że atak na Tajwan nie tylko wstrzymałby dostawy kluczowych dla całego świata półprzewodników, ale zagroziłby nawet 50 proc. światowego transportu kontenerowego. Na ten moment Chiny bez swojej produkcji półprzewodników skazałyby się na duże problemy w przypadku ataku na Tajwan - podkreślają autorzy komentarza.

Sytuacja pozostanie napięta

Wyborcze rozstrzygnięcie na Tajwanie będzie kluczowe dla dalszych kroków podejmowanych przez Pekin. "Utrzymanie władzy ze strony DPP oznacza brak dalszej współpracy na arenie międzynarodowej ze strony Chin. Nawet wygrana KMT nie doprowadziłaby do stałej poprawy, gdyż partia ta nie chce zjednoczenia, a Chiny z pewnością utrzymałyby dalej swoje dążenia. Można spodziewać się jednak tego, że wygrana DPP oznaczałaby dalsze umocnienie więzi z USA, natomiast KMT poluzowanie tych stosunków" - wyjaśniają analitycy.

Nie można wykluczyć scenariusza, w którym dojdzie do zaostrzenia wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami, tylko ze względu na wyniki wyborów na Tajwanie, co oczywiście mogłoby doprowadzić do ponownego odbicia inflacji i wyhamowania ożywienia gospodarczego na świecie - podkreślają.

Wynik wyborów może też wpłynąć na notowani TSMC oraz chińskiego juana. "Chociaż same wybory nie powinny zmienić obecnej sytuacji na tych rynkach, to jednak zaostrzenie konfliktu mogłoby potężnie zaszkodzić akcjom spółek z Tajwanu oraz doprowadzić do dalszych problemów juana, choć ten nie jest do końca swobodnie poruszającą się walutą" - stwierdzają eksperci XTB.

Wynik wyborów może też przynieść pozytywne skutki. "Jednocześnie, jeśli po wyborach doszłoby do jakiejkolwiek próby dialogu ze strony Tajwanu w stosunku do Chin, powinno dojść do dalszej poprawy sytuacji w łańcuchach dostaw, co mogłoby wpłynąć na obniżenie cen produktów technologicznych, ale z zachowaniem wysokich marż ze strony spółek, co mogłoby doprowadzić do wznowienia wzrostów akcji TSMC, które przez ostatni rok poruszały się w trendzie bocznym" - piszą analitycy.

Chiny zjednoczone do 2049 r.?

Wyjaśniają też, że konflikt między Chinami i Tajwanem sięga XVII wieku, kiedy to wyspa znalazła się pod jurysdykcją chińską. Następnie tuż przed 1900 rokiem Tajwan trafił pod rządy Japonii wobec toczącej się wtedy wojny. Po drugiej Wojnie Światowej w 1945 roku Tajwan ponownie trafił pod zarząd Chin, ale następnie rządy ówczesnej partii Kuomintang doprowadziły do dużego niezadowolenia społeczeństwa Tajwanu, co ostatecznie doprowadziło do zamieszek. Wojna domowa w Chinach oraz zwycięstwo Mao Zedonga doprowadziło do ucieczki ówczesnej władzy chińskiej na Tajwan.Tajwan, zwany również Republiką Chin nie uznaje władz na kontynencie. Jednocześnie nie ogłosił również oficjalnie niepodległości, co prowadzi do tego, że nie da się utrzymywać takich samych stosunków dyplomatycznych z Chinami oraz Tajwanem.

Chiny stosują politykę jedności i zapowiedziały, że do 2049 dojdzie do zjednoczenia państwa. Chińskie władze podkreślają, że jakakolwiek deklaracja niepodległości ze strony Tajwanu spotka się z interwencją zbrojną - podsumowuje XTB.

