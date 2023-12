Uderzenie przyjdzie zza Odry. Z tym rząd Tuska nic nie zrobi

Polska gospodarka wciąż pozostaje silnie związana z koniunkturą w Niemczech. Jak wyliczają specjaliści Santander Bank Polska, między 2010 a 2021 udział eksportu do Niemiec w polskim PKB znacząco wzrósł: do 14,4 proc. z 8,8 proc. w przypadku towarów i do 1,2 proc. z 0,7 proc. w przypadku usług.