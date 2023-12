Tak wzrosną pensje w 2024 r. Najnowsza prognoza

Amfo 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

O osobach z minimalną pensją w artykule: „ Biorąc pod uwagę najprawdopodobniej wysoką skłonność do konsumpcji w tej grupie dochodowej..”. Czy ktoś z tekściarzy na tym portalu jeszcze myśli? Ci co zarabiają minimalną raczej nie mają „skłonności” do oszczędzania czy inwestycji, co nie?