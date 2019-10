Terminal w Radomiu z opóźnieniem. Wykonawcy potrzebują więcej czasu

Napięty harmonogram już dziś jest jednak nierealny gdyż trzy firmy: Budimex, Hochtief Polska i Mirbud złożyły wnioski do Krajowej Izby Odwoławczej, aby Izba nakazała Portom Lotniczym wydłużenie czasu przeznaczonego na wybudowanie terminala.

Przedsiębiorstwo deklaruje, że wykonanie zadania potrzebują od 22 do 30 miesięcy. Gdyby tak się stało, to oddanie obiektu do użytku przesunęłoby się o rok.