TK bierze w obronę TVP? Nie tak prędko. Prawnicy wskazują szereg nieprawidłowości

W czwartek media obiegła informacja o tym, że w styczniu 2024 r. Trybunał Konstytucyjny zajmie się przepisami umożliwiającymi likwidację i rozwiązanie spółek mediów publicznych na wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Do tego czasu TK wydal też postanowienie zabezpieczające, które zabrania ministrowi kultury (to on nadzoruje media publiczne) stosowania zakwestionowanych przepisów do czasu rozstrzygnięcia.