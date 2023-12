Trybunał Konstytucyjny wyprowadza cios. Bierze w obronę TVP

TK blokuje rząd Tuska ws. TVP

Politycy zwrócili się też do TK o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu. Nakazuje ono Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez uprawnionego ministra, do powstrzymania się – na czas rozpoznawania ich wniosku – od "działań zmierzających do likwidacji lub wszczęcia likwidacji oraz rozwiązania spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji", a także do powstrzymania się od dokonywania czynności mających na celu zmiany w zarządach tych spółek.