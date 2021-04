To koniec bazaru na warszawskiej Sadybie. Handlowcy muszą opuścić wieloletnie miejsce pracy

Smutny koniec wielu biznesów

Zgodnie z obecną umową najmu właściciele pawilonów będą mogli handlować na bazarze tylko do końca roku. Niektórzy jednak mają nadzieję, że ten czas zostanie choć trochę przedłużony, np. do kwietnia 2022 r. - Może tak jeszcze rok przetrwamy. Nie mam pojęcia - mówi sprzedawczyni punktu z odzieżą.

Inni mają zamiar zrezygnować z handlu jeszcze przed końcem roku. - Słyszałam, że duża część osób chce zlikwidować swoje stragany wcześniej, już po wakacjach. W wakacje wiadomo, ludzie wyjeżdżają, to taki "martwy" sezon i bez sensu to dalej utrzymywać - komentuje sprzedawczyni jednego z pawilonów.

Nie każdy zacznie od nowa

- Jesteśmy do końca roku i stawiają wieżowiec, cały bazar zniknie - rzuca chłodno sprzedawczyni punktu z pieczywem. Ekspedientka mówi, że wynajęcie nowego lokum znacznie przewyższa możliwości finansowe wielu sprzedawców. - Teraz są takie ceny, że kosmos, na dodatek w pandemii. Wydaje mi się, że większość sprzedawców po prostu będzie musiała znaleźć inny pomysł na zarobek, co w dzisiejszych czasach jest niesamowicie trudne - mówi kobieta.

Nie ma co ukrywać. Klienci przyzwyczajają się do miejsc, dlatego od lat kupują i załatwiają konkretne sprawy w tych samych punktach, u tych samych sprzedawców czy usługodawców. Zmiana lokalizacji to twardy orzech do zgryzienia dla danego biznesu.