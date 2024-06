To koniec darmowego BLIK-a. Rewolucja w polskim banku

Zobacz także: To miał być zwykły spacer. Niebezpieczne odkrycie w lesie

Opłata za BLIK-a. mBank wprowadza prowizję

Różne opłaty dla Polaków i Ukraińców w mBanku

W przypadku eKonta osobistego klienci płacą dwa razy więcej np. za wypłatę gotówki z bankomatów Euronet i Santader Bank Polska. Opłata wzrosła z 2,50 do 5 zł i dotyczy wszystkich wypłat, a nie tylko tych poniżej 100 zł, jak wcześniej. Z kolei obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r., nadal nie ponoszą żadnej opłaty.

Jak przypomniała, 22 lutego 2024 r. weszła w życie zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wydłuża do 30 czerwca 2024 r. termin, do którego ich pobyt na terenie RP uznaje się za legalny. To właśnie ta regulacja "wpływa na okresy obowiązywania umów o rachunki dla obywateli Ukrainy".