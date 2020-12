To koniec Rady Mediów Narodowych? Senat proponuje spore zmiany

Za projektem ustawy o likwidacji Rady Mediów Narodowych głosowało 49 senatorów, 48 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. To oznacza, że senacka propozycja trafi teraz do Sejmu.

"Celem projektu jest przywrócenie konstytucyjnych kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji - jako organu stojącego na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji - w zakresie jej wypływu na obsadę zarządu i rady nadzorczej spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz na treść statutu tych spółek" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Zobacz: Gigantyczne przyspieszenie handlu w interncie. "Wartość tego rynku przekroczy 100 mld zł na koniec roku"

"Znosi się też Radę Mediów Narodowych. Po przeniesieniu zadań na Krajową Radę, Rada Mediów Narodowych, jako organ bez kompetencji, staje się zbędna" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Autorzy projektu ustawy proponują również, by KRRiT powołała członków rad nadzorczych i zarządów jednostek publicznej radiofonii i telewizji w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Senatorowie zaproponowali, by władze TVP i PR były wyłaniane na drodze konkursu. W proces ich powoływania włączona ma być KRRiT.

Zdrojewska w trakcie drugiego czytania wspomniała, że w lutym do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego wpłynęło pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara - informują WirtualneMedia.pl. Rzecznik prosił o to, by Senat zajął się kwestią nowelizacji przepisów o radiofonii i telewizji oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych zgodnie ze wskazaniami wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 roku.