To pokolenie podróżuje bez sensu. "Sami się wyzyskują"

Amerykę odkryli xD. Tak samo jak nie chodzi o walory smakowe, ale o to żeby tylko... głównie kobieta mogła się pochwalić do jakiej to drogiej restauracji wychodzi z chłopakiem/mężem, jaką to drogą torebkę posiada - gdzie czasem nie ma ani grama czegokolwiek co nadawałoby jej tą wartość poza marką w którą ludzie uwierzyli, której... przyznali ten przywilej. Inaczej, jaki sens miałoby istnienie tych droższych restauracji, takich zegarków, torebek czy innych pierdoł których wytworzenie nie kosztuje czasem ani setnej części finalnej wartości...? Myślę że celem artykułu nie było uświadomienie ludzi tak dla zasady. Celem było uświadomienie, bo szykują się cięższe czasy i dobrze żeby odrobinę zniechęcić niektórych do takich luksusów, na które nie będzie ich stać... Bo za bardzo sfrustrowane społeczeństwo, zaczyna być wybitnie niewydajne i zaczyna staczać sie w tempie lawinowym.