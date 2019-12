Totalizator Sportowy rok temu zadebiutował w sieci. Polakom spodobała się gra przez internet

Przedstawiciele Totalizatora Sportowego podkreślili również, że związku z uruchomieniem oferty gier online standardy odpowiedzialnej gry zostały dostosowane zarówno do wymagań ustawodawcy, jak i do aktualnych potrzeb osób grających. Przede wszystkim użytkownik musi wykazać, że ma skończone 18 lat poprzez weryfikację dowodu osobistego. Dodatkowo gracze mają obowiązek wprowadzenia limitów swojej aktywności oraz środków finansowych przeznaczanych na grę, mają także możliwość czasowego zawieszenia możliwości gry.

Oprócz wspomnianych zabezpieczeń gracz może wykonać test samosprawdzający, posiada także dostęp do informatora o placówkach, które udzielają pomocy w zakresie problemów hazardowych. Co istotne, również pracownicy Contact Center, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami są regularnie szkoleni ze standardów odpowiedzialnej gry przez specjalistów z zakresu psychologii oraz psychoterapii. Spółka od początku podkreślała, że nie tylko chodzi o dostarczanie rozrywki, ale także o to, by robić to w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.