Transformacja biznesu w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

Wiele firm aktywnie wdraża rozwiązania oparte na filarach gospodarki obiegu zamkniętego oraz modele biznesowe oparte na zasadach cyrkularnych. Takie właśnie, innowacyjne działania czy pomysły na wdrożenie lub promocje idei gospodarki obiegu zamkniętego nagradzane są w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jego celem jest inspiracja przedsiębiorstw w Polsce do wyboru strategii związanych z modelem GOZ, które skutecznie zmniejszą ilość odpadów, ułatwią odzyskiwanie zasobów, ich wielokrotne wykorzystanie oraz zastosowanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu. Siódma edycja konkursu właśnie wystartowała.

Surowce, na których opiera się nasza cywilizacja - jak ropa naftowa, węgiel, gaz, uran czy złoto - są nieodnawialne. Aby zapobiec ich wyczerpaniu na skalę globalną, konieczne jest odejście od modelu linearnego, czyli schematu "wyprodukuj, użyj, wyrzuć". Zmiana tego modelu biznesowego stanowi kluczowy krok dla firm, które nie tylko chcą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, lecz także muszą szybko dostosować się do nowych uregulowań prawnych. "Wprowadzenie rozwiązań opartych na gospodarce obiegu zamkniętego wiąże się nieodłącznie z poprawą wizerunku firmy. W dobie wzrastającej świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, firmy skupiające się na zrównoważonym rozwoju zyskują pozytywne opinie zarówno wśród konsumentów, jak i partnerów biznesowych. Przejście na model cyrkularny pomaga w budowaniu marki lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, co z kolei może wpłynąć na lojalność klientów oraz zdobycie nowych." – mówi Aleksandra Surdykowska, Manager ds. PR i Marketingu Stena Recycling.

Coraz więcej konsumentów pragnie odejścia od modelu linearnego gospodarki. Chcą oni, aby koniec życia produktu był początkiem nowego produktu lub usługi. Z wyników najnowszego badania Circular Voice, zrealizowanego na zlecenie Stena Recycling w maju 2023 roku i obejmującego 5 064 respondentów w wieku od 18 do 65 lat z Polski, Norwegii, Szwecji, Danii oraz Finlandii, wynika, że 77% badanych uważa za istotne posiadanie szerokiego wyboru zrównoważonych produktów, przyjaznych klimatowi i naszej planecie. Konsumenci w Polsce jasno wyrażają chęć zakupu towarów przyczyniających się do zwiększenia stopnia cyrkularności na świecie - aż 72% respondentów uważa to za istotne.