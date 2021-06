Trójmorze z ważną deklaracją. "Więcej niż powrót do wcześniejszego wzrostu gospodarczego"

szurik 26 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Na prawdę nie wiem, czy demografia jest najważniejsza. To, że inne kraje mają takie systemy emerytalne, że żeby nie upaść musimy mieć dodatni przyrost naturalny. Przecież to, prędzej, czy później doprowadzi do katastrofy Ziemi.